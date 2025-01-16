Haberler
Yaşam
CUMA MESAJLARI 2025: Ayetli, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, yeni, resimli, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileyin...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
23:17
CUMA MESAJLARI 2025: Ayetli, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, yeni, resimli, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileyin...
Müslüman dünyasında özel bir yere sahip olan cuma günü, ibadetlerin yoğunlaştığı, duaların kabulü için ellerin semaya kalktığı mübarek bir gündür. Camilerde okunan hutbelerle ve toplu ibadetlerle maneviyatın zirveye ulaştığı bu gün, aynı zamanda sevdiklere güzel dilekler ve mesajlar iletilerek. İşte resimli, ayetli, dualı,hadisli, uzun, kısa, farklı, yeni Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri yayında...