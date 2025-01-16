CUMA MESAJLARI 2025: Ayetli, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, yeni, resimli, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileyin...

Her hafta manevi huzurun ve ibadetin doruğa ulaştığı mübarek Cuma günü, Müslümanlar için büyük bir anlam taşır. Bu özel günde camiler cemaatle dolar, dualar gökyüzüne yükselir, gönüller ise iyilikle güzelleşir. Bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, etkileyici ve anlam yüklü cuma mesajlarını araştırıyor. İşte resimli, ayetli, dualı,hadisli, uzun, kısa, farklı, yeni Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri haberin devamında...