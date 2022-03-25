Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinize "Hayırlı Cumalar" dileğinde bulunarak onları gülümsetebilir, hadisli ve ayetli mesajlarla onların imanının kuvvetlenmesine vesile olabilirsiniz. 25 Mart 2022 için ayetli, dualı, resimli Cuma Mesajları listesi güncellendi. Bugüne özel, değişik, en farklı ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Sizler de güncel Cuma mesajı seçenekleri ile sevdiklerinize "Cumanız mübarek olsun" dileğinde bulunabilirsiniz…

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ – 25 MART 2022

Tüm İslam alemine hayırlı Cumalar! Bugüne özel, en güzel ve anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile yakınlarınıza iyi dileklerde bulunabilirsiniz. Sevdiklerinizle dualarda buluşarak yüce Allah'ın huzurunda namaza durmadan önce en yeni ve en güzel Cuma mesajları seçeneklerine buradan göz atabilirsiniz;