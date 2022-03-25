Cuma mesajları seçenekleri için her hafta olduğu gibi bu hafta da doğru adres sabah.com.tr! Milyonlarca Müslüman, bayramımız olan bu kıymetli gün için dualı, resimli ve ayetli Cuma mesajları ile birbirini kutluyor. "Hayırlı Cumalar" dilemek için tercih edilen resimli Cuma kutlama mesajı ve sözleri seçeneklerine buradan ulaşabilir, bugüne özel yepyeni mesaj seçeneklerinden dilediğinizi sosyal medyadan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte 25 Mart 2022 tarihine özel, en farklı, anlamlı, en güzel, dualı ve ayetli resimli Cuma Mesajları… Cumanız mübarek olsun!