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Haberler Yaşam Cuma Mesajları listesi 25 Mart 2022: En farklı, anlamlı, en güzel, değişik, dualı ve ayetli resimli Cuma mesajları ile tüm İslam Alemine Hayırlı Cumalar dileyin!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 08:31

Cuma Mesajları listesi 25 Mart 2022: En farklı, anlamlı, en güzel, değişik, dualı ve ayetli resimli Cuma mesajları ile tüm İslam Alemine Hayırlı Cumalar dileyin!

Cuma mesajları seçenekleri için her hafta olduğu gibi bu hafta da doğru adres sabah.com.tr! Milyonlarca Müslüman, bayramımız olan bu kıymetli gün için dualı, resimli ve ayetli Cuma mesajları ile birbirini kutluyor. "Hayırlı Cumalar" dilemek için tercih edilen resimli Cuma kutlama mesajı ve sözleri seçeneklerine buradan ulaşabilir, bugüne özel yepyeni mesaj seçeneklerinden dilediğinizi sosyal medyadan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte 25 Mart 2022 tarihine özel, en farklı, anlamlı, en güzel, dualı ve ayetli resimli Cuma MesajlarıCumanız mübarek olsun!

Cuma Mesajları listesi 25 Mart 2022: En farklı, anlamlı, en güzel, değişik, dualı ve ayetli resimli Cuma mesajları ile tüm İslam Alemine Hayırlı Cumalar dileyin!

Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinize "Hayırlı Cumalar" dileğinde bulunarak onları gülümsetebilir, hadisli ve ayetli mesajlarla onların imanının kuvvetlenmesine vesile olabilirsiniz. 25 Mart 2022 için ayetli, dualı, resimli Cuma Mesajları listesi güncellendi. Bugüne özel, değişik, en farklı ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Sizler de güncel Cuma mesajı seçenekleri ile sevdiklerinize "Cumanız mübarek olsun" dileğinde bulunabilirsiniz…

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ – 25 MART 2022

Tüm İslam alemine hayırlı Cumalar! Bugüne özel, en güzel ve anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile yakınlarınıza iyi dileklerde bulunabilirsiniz. Sevdiklerinizle dualarda buluşarak yüce Allah'ın huzurunda namaza durmadan önce en yeni ve en güzel Cuma mesajları seçeneklerine buradan göz atabilirsiniz;

Cuma Mesajları listesi 25 Mart 2022: En farklı, anlamlı, en güzel, değişik, dualı ve ayetli resimli Cuma mesajları ile tüm İslam Alemine Hayırlı Cumalar dileyin!

EN GÜZEL AYETLİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı Cumalar.

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar. Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

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Cuma Mesajları listesi 25 Mart 2022: En farklı, anlamlı, en güzel, değişik, dualı ve ayetli resimli Cuma mesajları ile tüm İslam Alemine Hayırlı Cumalar dileyin!

Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Cuma Mesajları listesi 25 Mart 2022: En farklı, anlamlı, en güzel, değişik, dualı ve ayetli resimli Cuma mesajları ile tüm İslam Alemine Hayırlı Cumalar dileyin!

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları listesi 25 Mart 2022: En farklı, anlamlı, en güzel, değişik, dualı ve ayetli resimli Cuma mesajları ile tüm İslam Alemine Hayırlı Cumalar dileyin!

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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