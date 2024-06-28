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Haberler Yaşam GÜZEL, FARKLI CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve sözleri galerisi!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:04

GÜZEL, FARKLI CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve sözleri galerisi!

Cuma mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri sosyal ağlarda dolaşıma girdi. Mübarek günün geldiğini din kardeşlerine haber vermek isteyen Müslümanlar birbirinden güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ile paylaşımlarını zenginleştiriyor. İşte 28 Haziran 2024 resimli, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve sözleri…

GÜZEL, FARKLI CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve sözleri galerisi!

Cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Maneviyat dolu bugünde camilerin yolu tutulmadan evvel günün anlam ve önemini sevdikleriyle paylaşmak ve Allah'ın takdirini kazanmak isteyen Müslümanlar din kardeşlerine yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları gönderiyor. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçenekleri ile en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa-uzun, hadisli cuma mesajı seçenekleri...

GÜZEL, FARKLI CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve sözleri galerisi!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

28 Haziran 2024 Cuma mesajı ve sözleri araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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GÜZEL, FARKLI CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve sözleri galerisi!

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

GÜZEL, FARKLI CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve sözleri galerisi!

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

GÜZEL, FARKLI CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve sözleri galerisi!

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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