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Haberler Yaşam Cuma Mesajları ve Sözleri Seçenekleri 2023: En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Giriş Tarihi: 03.02.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 15:11

Cuma Mesajları ve Sözleri Seçenekleri 2023: En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

En güzel Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri araştırmaları sabah saatlerinden itibaren başladı. İslam dininde önemi oldukça büyük olan bu mübarek günde binlerce Müslüman, Cuma namazı ibadetini yerine getirmek için camilere koşuyor. Sevdiklerine ve yakınlarına Hayırlı Cumalar dilemek isteyen kişiler ise en güzel ve resimli Cuma mesajları araştırmasına çıktı. Sizler için hazırladığımız Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte, 2023 en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun dilekleri!

CUMA MESAJLARI GÖRSELLERİ ile HAYIRLI CUMALAR | En güzel, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

Bir mübarek Cuma günü daha gelip çatarken Cuma mesajları ve sözleri resimli seçenekleriyle araştırılmaya başlandı. Bolca ibadet ve dua edilerek geçirilen bu özel günde eşe, dosta, aileye, tanıdıklara Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleriyle güzel dilekler iletiliyor. Bu noktada binlerce Müslüman en farklı ve en yeni Cuma mesajları ve sözleri için arama motorlarına yöneldi. Bu başlık altından 3 Şubat 2023 tarihine özel ayetli, dualı, hadisli, kısa, uzun, resimli, en güzel Cuma mesajları, sözleri ve görselleri seçeneklerine erişebilirsiniz. İşte, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı görselleri…

CUMA MESAJLARI GÖRSELLERİ ile HAYIRLI CUMALAR | En güzel, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ || 3 ŞUBAT 2023

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

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CUMA MESAJLARI GÖRSELLERİ ile HAYIRLI CUMALAR | En güzel, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI GÖRSELLERİ ile HAYIRLI CUMALAR | En güzel, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

EN YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah'ım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI GÖRSELLERİ ile HAYIRLI CUMALAR | En güzel, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz… Hayırlı Nurlu Cumalar…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

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