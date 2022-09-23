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Haberler Yaşam RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel Cuma mesajları dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Hayırlı Cumalar mesajı gönder-paylaş
Giriş Tarihi: 23.09.2022 06:06 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 09:11

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel Cuma mesajları dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Hayırlı Cumalar mesajı gönder-paylaş

Cuma mesajları, hadis ve ayetler İslam aleminin bayramı sayılan bu özel günde araştırılmaya başladı. Müslüman alemi, camilerde buluşacak Cuma namazını eda edecek ve birbirleriyle adeta bayramlaşacak. Bu noktada sevdiklerine Cuma mesajı göndermek isteyenler resimli Cuma mesajları 2022 listesine göz atıyor. Sosyal medyada veya telefonda Cumanız Mübarek Olsun dileklerini göndermek isteyenler Hayırlı Cumalar mesajı için araştırmada. İşte, en güzel Cuma mesajları dualı, ayetli, kısa ve uzun seçenekleriyle…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel Cuma mesajları dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Hayırlı Cumalar mesajı gönder-paylaş

Cuma mesajları 2022 dini sözler, hadisler ve ayetler ile hazırlandı. Her hafta İslam aleminin bayramı olarak görülen bu özel günde özellikle resimli Cuma mesajları araştırılıyor. Hayırlı Cumalar dileklerini paylaşmak isteyen Müslüman alemi sorgulamalarını sürdürüyor. En güzel Cuma mesajları ayetli, dualı, kısa ve uzun seçenekleri ile derlendi. İşte, yeni Cuma mesajı seçenekleri!

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE GÖRSELLERİ YAYINDA!

En güzel mesajlar, İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma günlerinde sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler için sabah.com.tr tarafından derlendi!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel Cuma mesajları dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Hayırlı Cumalar mesajı gönder-paylaş

AYETLİ, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI 2022

İşte en güzel Cuma mesajı seçenekleri;

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel Cuma mesajları dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Hayırlı Cumalar mesajı gönder-paylaş

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel Cuma mesajları dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Hayırlı Cumalar mesajı gönder-paylaş

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel Cuma mesajları dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Hayırlı Cumalar mesajı gönder-paylaş

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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