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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI: Haftanın en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları ve sözleri 2020: En özel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Giriş Tarihi: 02.10.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 10:48

CUMA MESAJLARI: Haftanın en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları ve sözleri 2020: En özel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Hayırlı Cumalar... Bir Cuma gününe daha sağlık ve huzur içerisinde gelebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. İslâm alemi için mübarek olan bu günü sevdiklerine de yaşatmak isteyen vatandaşlar, en güzel, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları sözleri görselleri hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. En güzel, resimli cuma mesajı ve sözleri her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Haberimizin içerisinden kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerini görüntüleyebilir; dualı ve ayetli resimleri de telefonlarınıza indirebilirsiniz. İşte, 2 Ekim 2020 özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı...

Haftanın En Özel ve Resimli Cuma Mesajları ile Sözleri 2 Ekim 2020! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı burada

İslam alemi, koronavirüsü salgınında bir gününe daha erişebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Yurttaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli göndererek onları da bu duyguya katmak istiyor. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren mesajı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu Cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli ile sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2 EKİM 2020: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ!

İşte, 2 Ekim 2020'ye özel sizler için seçtiğimiz Hayırlı Cumalar mesajları;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. .

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Haftanın En Özel ve Resimli Cuma Mesajları ile Sözleri 2 Ekim 2020! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı burada

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) ...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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Haftanın En Özel ve Resimli Cuma Mesajları ile Sözleri 2 Ekim 2020! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı burada

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. .

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Haftanın En Özel ve Resimli Cuma Mesajları ile Sözleri 2 Ekim 2020! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı burada

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Haftanın En Özel ve Resimli Cuma Mesajları ile Sözleri 2 Ekim 2020! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı burada

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

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