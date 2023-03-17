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Cuma Mesajları ile "Herkese Hayırlı Cumalar!" Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için tıklayın
Giriş Tarihi: 17.03.2023 01:05
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:28
Cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. İslam alemi bu güne kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyenler bu kapsama hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun gibi birçok çeşitle en güzel metin ve görsel arayışına çıktı. Sabah.com.tr olarak en güzel Cuma mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte Whatsapp, Instagram ve Twitter'dan paylaşabileceğiniz 2023 en güzel Cuma mesajları…