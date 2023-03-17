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Haberler Yaşam Cuma Mesajları ile "Herkese Hayırlı Cumalar!" Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için tıklayın
Giriş Tarihi: 17.03.2023 01:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:28

Cuma Mesajları ile "Herkese Hayırlı Cumalar!" Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için tıklayın

Cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. İslam alemi bu güne kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyenler bu kapsama hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun gibi birçok çeşitle en güzel metin ve görsel arayışına çıktı. Sabah.com.tr olarak en güzel Cuma mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte Whatsapp, Instagram ve Twitter'dan paylaşabileceğiniz 2023 en güzel Cuma mesajları…

Cuma Mesajları ile Herkese Hayırlı Cumalar! Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için tıklayın

Cuma mesajları: İslam alemi için bayram niteliğinde olan bu özel günde camiler dolarken sevdiklerine "Cumanız Mübarek Olsun" demek isteyen Müslümanlar Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden mesajlarını göndermeye başladı. 11 ayın sultanı Ramazan öncesindeki son Cuma gününde camilerde de Ramazan konulu hutbe okunacak. Bu kapsamda ise "hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri" araştırmaları başladı. İşte en güzel Cuma mesajları görselleri…

Cuma Mesajları ile Herkese Hayırlı Cumalar! Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için tıklayın

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

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Cuma Mesajları ile Herkese Hayırlı Cumalar! Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için tıklayın

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma Mesajları ile Herkese Hayırlı Cumalar! Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için tıklayın

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun

Cuma Mesajları ile Herkese Hayırlı Cumalar! Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için tıklayın

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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