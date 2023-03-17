Cuma Mesajları ile "Herkese Hayırlı Cumalar!" Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için tıklayın

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.