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Haberler Yaşam Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 11 Haziran 2021 Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri
Giriş Tarihi: 11.06.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 08:55

ile sevdiklerinizi mutlu edin! 2021 Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri

Hayırlı Cumalar... Yeni bir haftada yeni bir Cuma gününe erişmenin huzurunu yaşayan İslam alemi, bugün yapılacak ibadetlerin yanı sıra, yakınlarının gönlünü hoşnut etmek için resimli ve sözlerini araştırıyor. özel, en güzel, anlamlı, farklı, yeni ve resimli Cuma mesajı ve sözlerini haberimizde derledik. Sabah saatlerinden itibaren kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajı sözleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Aşağıda en güzel resimli cuma mesajları aşağıda yer alıyor.

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 11 Haziran 2021 Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri

Müslümanlar, yeni bir cuma gününe erişmenin huzurunu yaşıyor. Bugün camilerde yapılacak ibadetler ve Cuma namazının yanında insanlar, sevdiklerinin Cuması'nı tebrik etmek için kısa, yeni, en güzel ve resimli ve sözlerini araştırıyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz ayetli, en güzel, resimli cuma mesajı ve sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun ve Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri aşağıda yeralıyor. İşte, yakınlarınıza gönderebileceğiniz hadisli, dualı ve ayetli olan yeni Cuma mesajı seçenekleri...

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 11 Haziran 2021 Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri

HAYIRLI CUMALAR MESAJI | UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI RESİMLİ 4 HAZİRAN

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 11 Haziran 2021 Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 11 Haziran 2021 Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 11 Haziran 2021 Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

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