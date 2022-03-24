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Haberler Yaşam Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleri 2022: En güzel, anlamlı, dualı, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun!
Giriş Tarihi: 24.03.2022 23:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 23:58

Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleri 2022: En güzel, anlamlı, dualı, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları paylaşımları şimdiden başladı. Huzur ve bereket dolu bir gün olan ve maneviyatın bol olduğu bu önemli ve anlamlı günde sevdiklerine Cuma mesajları ve sözlerini iletmek isteyenler sosyal medya aracılığı ile Hayırlı Cumalar paylaşımlarında bulunuyorlar. Sizler de "Hayırlı Cumalar" dileklerinizi ailenize, sevdiklerinize iletebilir, bu başlık altından en güzel, kısa uzun, anlamlı, dualı, farklı ve resimli Cuma mesajları görsellerine ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleri 2022: En güzel, anlamlı, dualı, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun!

Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileyin! Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte namazlar kılınacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan, maneviyatın ve huzurun bol olduğu bu anlamlı günde Cuma mesajları paylaşımları artıyor. Sizler de "Cumanız mübarek olsun" dileklerinizi sevdiklerinize sosyal medya araçları üzerinden iletebilir, bu başlık altından; Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleri 2022: En güzel, anlamlı, dualı, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI 2022

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

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Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleri 2022: En güzel, anlamlı, dualı, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun!

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleri 2022: En güzel, anlamlı, dualı, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları kısa, uzun seçenekleri 2022: En güzel, anlamlı, dualı, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun!

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar….

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

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