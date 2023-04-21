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Haberler Yaşam Cuma Mesajları (Ramazan Bayramı Özel) - En güzel, dualı, resimli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 2023
Giriş Tarihi: 21.04.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 12:25

Cuma Mesajları (Ramazan Bayramı Özel) - En güzel, dualı, resimli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 2023

Hem Ramazan Bayramı hem de Cuma Günü'ne kavuşmanın huzuruyla Müslüman alemi, Cuma mesajları arayışına çıktı. Çifte bayram yaşayan vatandaşlar bu kapsamda sevdiklerine güzel dileklerini iletmek üzere erken saatlerden itibaren "En güzel, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri" arayışına çıktı. Gerek sosyal medyada gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan metin ve görsellerle bugünün huzuru da paylaşılmış oluyor. İşte En güzel, dualı, resimli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 2023.

Cuma Mesajları Ramazan Bayramı Özel - En güzel, dualı, resimli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 2023

Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cuma günü idrak ediliyor. Hal böyleyken de Müslüman alemi adeta çifte bayram yaşıyor. Bu kapsamda bayrama özel Cuma mesajları ve sözleri internet ortamında paylaşılıyor. "En güzel, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri" araştırmaları bu kapsamda hız kazandı. İşte sosyal medyadan paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları ve sözleri.

Cuma Mesajları Ramazan Bayramı Özel - En güzel, dualı, resimli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 2023

KISA, UZUN, AYETLİ, RESİMLİ CUMA MESAJI

Resimli ve resimsiz kısa, uzun, dualı, ayetli Cuma mesajları göndermek için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz. Hayırlı Cumalar dileklerinizi aşağıdan bir mesaj seçerek tüm yakın çevrenize iletebilirsiniz.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Cuma günleri en çok paylaşılan resimli görseller arasında ''Hayırlı Cumalar'' olanları dikkat çekiyor. İşte, en güzel Cuma mesajı seçenekleri;

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Cuma Mesajları Ramazan Bayramı Özel - En güzel, dualı, resimli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 2023

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

Cuma Mesajları Ramazan Bayramı Özel - En güzel, dualı, resimli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 2023

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Cuma Mesajları Ramazan Bayramı Özel - En güzel, dualı, resimli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 2023

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

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