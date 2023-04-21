Cuma Mesajları (Ramazan Bayramı Özel) - En güzel, dualı, resimli, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 2023

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.