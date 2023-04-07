RAMAZAN CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2023 GALERİSİ | Hadisli, dualı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı ile en güzel Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Hayırlı Cumalar resmi ve fotoğrafları ile hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajı araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayına özel derlenen mesajlar ve dini sözler İslam alemi tarafından araştırılıyor. "Cumanız Mübarek Olsun" demek isteyen Müslümanlar, Cuma mesajları resimli ve yazılı seçeneklerini sosyal medyada paylaşıyor. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden paylaşımlar başladı. Kısa, uzun, anlamlı en güzel Cuma mesajları 2023 derlemesi 7 Nisan özel hazırlandı. Bayram niteliğindeki bu özel günde orucun yanı sıra camiler cemaatini karşılayacak. Yeni Cuma mesajları resimli 2023 derlemesi sabah.com.tr'de!