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Haberler Yaşam RAMAZAN CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2023 GALERİSİ | Hadisli, dualı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı ile en güzel Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 00:11

RAMAZAN CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2023 GALERİSİ | Hadisli, dualı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı ile en güzel Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Hayırlı Cumalar resmi ve fotoğrafları ile hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajı araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayına özel derlenen mesajlar ve dini sözler İslam alemi tarafından araştırılıyor. "Cumanız Mübarek Olsun" demek isteyen Müslümanlar, Cuma mesajları resimli ve yazılı seçeneklerini sosyal medyada paylaşıyor. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden paylaşımlar başladı. Kısa, uzun, anlamlı en güzel Cuma mesajları 2023 derlemesi 7 Nisan özel hazırlandı. Bayram niteliğindeki bu özel günde orucun yanı sıra camiler cemaatini karşılayacak. Yeni Cuma mesajları resimli 2023 derlemesi sabah.com.tr'de!

RAMAZAN CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2023 GALERİSİ | Hadisli, dualı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı ile en güzel Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Cuma mesajları resimli 2023 derlemesi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Ramazan dolayısıyla 'İhsan Bilinci: Kulluğun Zirvesi' konusuyla camilerde okunacak hutbe paylaşılırken İslam alemi için bayram niteliğindeki bu özel günde ibadet planları da çıkarıldı. Müslümanlar sevdiklerine; hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajı göndermek için araştırmalara başladı. Cuma gecesi mesajları ve dini sözleri gündemdeki yerini aldı. 7 Nisan Hayırlı Cumalar görselleri ve mesajları...

RAMAZAN CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2023 GALERİSİ | Hadisli, dualı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı ile en güzel Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

CUMA AKŞAMI MESAJLARI YAYINDA!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

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RAMAZAN CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2023 GALERİSİ | Hadisli, dualı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı ile en güzel Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

RAMAZAN CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2023 GALERİSİ | Hadisli, dualı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı ile en güzel Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

RAMAZAN CUMA MESAJLARI ve SÖZLERİ 2023 GALERİSİ | Hadisli, dualı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı ile en güzel Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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