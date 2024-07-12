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CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🙏 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
06:55
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🙏 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!
Cuma mesajları birbirlerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma mesajları başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralar üzerinden paylaşılıyor. Birbirlerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar Twitter, Facebook, WhatsApp ve SMS paylaşımları ile Cuma mesajları gönderiyor. İşte, cuma mesajlarında dualı, hadisli, uzun-kısa ve anlamlı seçenekler...