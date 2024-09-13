Giriş Tarihi: 13.09.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
07:41
CUMA MESAJLARI RESİMLİ🙏 || 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!
Cuma günü müslümanlar için coşkuyla karşılanıyor. Haftanın son günü olan bu günde müslümanlar camilerde cuma namazında saf tutarken bir yandan da uzakta olan sevdikleriyle bu günün anlam ve önemini paylaşmak adında en yeni, anlamlı, hadisli ve dualı kısa ve uzun seçenekleriyle cuma mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. İşte, Resimli cuma mesajları!