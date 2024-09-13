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Giriş Tarihi: 13.09.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 07:41

CUMA MESAJLARI RESİMLİ🙏 || 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!

Cuma günü müslümanlar için coşkuyla karşılanıyor. Haftanın son günü olan bu günde müslümanlar camilerde cuma namazında saf tutarken bir yandan da uzakta olan sevdikleriyle bu günün anlam ve önemini paylaşmak adında en yeni, anlamlı, hadisli ve dualı kısa ve uzun seçenekleriyle cuma mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. İşte, Resimli cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ🙏 || 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!

2024 Temmuz ayının ikinci cuma günü öncesinde, cuma mesajları ve sözleri için araştırmalar hız kazandı. Bir cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralar üzerinden cuma mesajları paylaşımları yapıyor. İşte, kısa-uzun seçenekleriyle resimli cuma mesajları yayında!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ🙏 || 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!

CUMA MESAJLARI R

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ🙏 || 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ🙏 || 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

CUMA MESAJLARI RESİMLİ🙏 || 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

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