CUMA MESAJLARI RESİMLİ🙏 || 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları!

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.