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Haberler Yaşam Cuma Mesajları ve Sözleri Resimli 23 Aralık 2022: Hadisli, dualı, ayetli, farklı, resimli ve en güzel Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri
Giriş Tarihi: 23.12.2022 00:05 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 00:13

Cuma Mesajları ve Sözleri Resimli 23 Aralık 2022: Hadisli, dualı, ayetli, farklı, resimli ve en güzel Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

En güzel Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri bir mübarek Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayan müminlerin gündemindeki yerini aldı. İslam aleminin bayramı olarak nitelendirilen bu özel günde sevdiklerine ve yakınlarına Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyen vatandaşlar hadisli, dualı, ayetli, resimli ve en güzel Cuma mesajları için araştırmalarına başladı. Sizler için hazırladığımız resimli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram veya Twitter aracılığıyla ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte, 2022 en güzel, en yeni ve resimli Cuma mesajları ve dini sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun görselleri.

Cuma Mesajları ve Sözleri Resimli 23 Aralık 2022: Hadisli, dualı, ayetli, farklı, resimli ve en güzel Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Cuma mesajları ve sözleri resimli seçenekleri ile şimdiden yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İslam aleminin ibadetlerle geçirdiği bu mübarek günde Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri ile güzel dilekler paylaşılıyor. Bu bağlamda en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Sizler için derlediğimiz bu başlık altından 23 Aralık 2022 Cuma gününe özel ayetli, dualı, hadisli, resimli, en güzel Cuma mesajları, sözleri ve görselleri seçeneklerine erişebilirsiniz. İşte, sosyal medya veya SMS aracılığı ile ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize iletebileceğiniz hadisli, dualı, ayetli, en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı görselleri...

Cuma Mesajları ve Sözleri Resimli 23 Aralık 2022: Hadisli, dualı, ayetli, farklı, resimli ve en güzel Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

DUALI CUMA MESAJLARI || 23 ARALIK 2022

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

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Cuma Mesajları ve Sözleri Resimli 23 Aralık 2022: Hadisli, dualı, ayetli, farklı, resimli ve en güzel Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri Resimli 23 Aralık 2022: Hadisli, dualı, ayetli, farklı, resimli ve en güzel Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma Mesajları ve Sözleri Resimli 23 Aralık 2022: Hadisli, dualı, ayetli, farklı, resimli ve en güzel Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allahım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allahım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

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