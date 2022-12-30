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Haberler Yaşam RESİMLİ CUMA MESAJLARI ile HAYIRLI CUMALAR | Hadisli, dualı, ayetli, farklı ve en yeni Cuma mesajları 30 Aralık 2022 derlemesi yayında!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 07:26

RESİMLİ CUMA MESAJLARI ile HAYIRLI CUMALAR | Hadisli, dualı, ayetli, farklı ve en yeni Cuma mesajları 30 Aralık 2022 derlemesi yayında!

Hayırlı Cumalar mesajı bu hafta da araştırılmaya başladı. Cuma günü İslam alemi için bayram gibi kabul ediliyor. Müslümanlar arasında mesajlar paylaşılmaya başladı. Cuma mesajları resimli seçenekleriyle araştırılıyor. Müslüman alemi bu mübarek günde camilerde namazlarını eda etmek için bir araya geliyor. Cuma mesajları hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, farklı ve en yeni seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. En yeni, en farklı Cuma mesajı seçenekleri tercih ediliyor. İşte, Cuma mesajları resimli galerisi ile "Cumanız Mübarek Olsun" yazıları…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI ile HAYIRLI CUMALAR | Hadisli, dualı, ayetli, farklı ve en yeni Cuma mesajları 30 Aralık 2022 derlemesi yayında!

Cuma mesajları resimli seçenekleriyle bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Hayırlı Cumalar mesajı eşe, dosta, aileye, tanıdıklara gönderilmeye başladı. Sevdiklerine cumanız mübarek olsun demek isteyenler Whatsapp, Instagram ve Facebook paylaşımlarına başlarken Cuma mesajı ve sözleri göndermek isteyenler de telefonları başındalar. İbadet ile dolu geçirilen bu özel günde Cuma mesajları hadisli, dualı, ayetli seçenekleriyle tercih ediliyor. İşte, en farklı ve en yeni Cuma mesajları…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI ile HAYIRLI CUMALAR | Hadisli, dualı, ayetli, farklı ve en yeni Cuma mesajları 30 Aralık 2022 derlemesi yayında!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI ile HAYIRLI CUMALAR | Hadisli, dualı, ayetli, farklı ve en yeni Cuma mesajları 30 Aralık 2022 derlemesi yayında!

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü"minin kardeşine gıyabında ettiği dua" Hayırlı Cumalar

RESİMLİ CUMA MESAJLARI ile HAYIRLI CUMALAR | Hadisli, dualı, ayetli, farklı ve en yeni Cuma mesajları 30 Aralık 2022 derlemesi yayında!

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI ile HAYIRLI CUMALAR | Hadisli, dualı, ayetli, farklı ve en yeni Cuma mesajları 30 Aralık 2022 derlemesi yayında!

Ey Allah'ım! Sen bize tuba ağacının gölgesinde, Kevser havuzunun başında, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte muhabbet etmeyi nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

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