Müslüman alemi açısından mübarek kabul edilen Cuma gününün gelmesi ile birlikte en önemli konu Cuma mesajları ve sözleri oluyor. Sosyal medya uygulamaları üzerinden "Hayırlı Cumalar" dileklerini sevdiklerine iletmek isteyen binlerce kişi Cuma mesajları araştırması yapıyor. Günün anlam ve önemine özel Hayırlı Cumalar mesajlarınızı sizler de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi uygulamalar üzerinden ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli, dualı ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri.