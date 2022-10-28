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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI 2022 resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli ve dualı! En güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 28.10.2022 00:44 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 17:54

CUMA MESAJLARI 2022 resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli ve dualı! En güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Müslüman alemi açısından mübarek kabul edilen Cuma gününün gelmesi ile birlikte en önemli konu Cuma mesajları ve sözleri oluyor. Sosyal medya uygulamaları üzerinden "Hayırlı Cumalar" dileklerini sevdiklerine iletmek isteyen binlerce kişi Cuma mesajları araştırması yapıyor. Günün anlam ve önemine özel Hayırlı Cumalar mesajlarınızı sizler de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi uygulamalar üzerinden ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli, dualı ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri.

CUMA MESAJLARI 2022 resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli ve dualı! En güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte "Hayırlı Cumalar" paylaşımları da başlamış oldu. Maneviyatın güçlendiği, huzurun ve barışın olduğu, sevgi ve kardeşlik bağlarının yayıldığı bu önemli ve anlamlı günde sevdiklerine Cuma mesajları ve sözlerini iletmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altından; resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli ve dualı Cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

CUMA MESAJLARI 2022 resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli ve dualı! En güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

RESİMLİ VE DUALI CUMA MESAJLARI

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah'ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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CUMA MESAJLARI 2022 resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli ve dualı! En güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI 2022 resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli ve dualı! En güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

YENİ CUMA GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– 'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

-" Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI 2022 resimli, kısa ve uzun, anlamlı, görselli ve dualı! En güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

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