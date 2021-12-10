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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ! "Hayırlı Cumalar" yazılı, En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri 10 Aralık 2021!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 06:55 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 07:37

CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ! "Hayırlı Cumalar" yazılı, En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri 10 Aralık 2021!

Mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca müslüman Cuma mesajları arayışına çıktı. Yeni, yazılı, anlamlı, resimli, dualı gibi çeşitleriyle çevresine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyen kişiler en güzel görselin peşine düştü. 10 Aralık 2021 tarihine özel en güzel görsel ve metinleri bu başlık altında derledik. Öte yandan "En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözler" araştırmaları hız kazandı. İşte en güzel görselleriyle 2021 Cuma mesajları seçenekleri...

Cuma mesajları seçenekleri 2021: Hayırlı Cumalar yazılı, En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözleri burada

Bugün müslüman alemi ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşarken öte yandan sevdikleriyle paylaşmak üzere Cuma mesajları araştırmalarına başladı. Gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamalarından bu kıymetli günün anlam ve önemiyle ilgili görsel ve metinler paylaşmak isteyenler "En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözler" arayışına çıktı. İşte 10 Aralık 2021 Farklı Cuma mesajları...

Cuma mesajları seçenekleri 2021: Hayırlı Cumalar yazılı, En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözleri burada

CUMA MESAJLARI 2021

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

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Cuma mesajları seçenekleri 2021: Hayırlı Cumalar yazılı, En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözleri burada

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları seçenekleri 2021: Hayırlı Cumalar yazılı, En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözleri burada

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar….

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları seçenekleri 2021: Hayırlı Cumalar yazılı, En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözleri burada

HAYIRLI CUMALAR - RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

AIIah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

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