Miraç Kandili'ne özel Resimli Cuma Mesajları: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Miraç Kandili, yarın mübarek Cuma gününde idrak ediliyor. İslam âlemi açısından önemli bir yere sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği bu özel gün yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bu mübarek günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar "17 Şubat 2023 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri" araştırmasına çıktı. İşte en güzel Cuma mesajları seçenekleri…