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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ | Miraç Kandili'ne özel, en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri
Giriş Tarihi: 16.02.2023 20:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 20:04

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ | Miraç Kandili'ne özel, en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri

Miraç Kandili'ne özel Resimli Cuma Mesajları: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Miraç Kandili, yarın mübarek Cuma gününde idrak ediliyor. İslam âlemi açısından önemli bir yere sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği bu özel gün yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bu mübarek günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar "17 Şubat 2023 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri" araştırmasına çıktı. İşte en güzel Cuma mesajları seçenekleri…

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ | Miraç Kandili’ne özel, en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri

Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları şimdiden başladı. Yarın Müslüman alemi açısından oldukça önemli bir gün. Hem miraç kandili idrak edilecek hem de Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününün manevi huzuruyla vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada ise "17 Şubat 2023 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri" araştırmaları hız kazandı. İşte bu mübarek güne özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ | Miraç Kandili’ne özel, en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri

Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

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CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ | Miraç Kandili’ne özel, en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri

Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ | Miraç Kandili’ne özel, en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ | Miraç Kandili’ne özel, en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün ... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

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