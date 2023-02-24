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Haberler Yaşam RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 ŞUBAT 2023 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları seçenekleri ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri burada!
Giriş Tarihi: 24.02.2023 05:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 17:43

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 ŞUBAT 2023 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları seçenekleri ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri burada!

Cumanız Mübarek Olsun… İslam alemi için kutsal kabul edilen bir mübarek Cuma günü daha gelip çatarken Cuma mesajları araştırmaları da başladı. Maneviyatın bol olduğu bu önemli günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dileklerini göndermek isteyenler sosyal medya aracılığı ile Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları yapıyor. Sizler de ailenize, sevdiklerinize, yakınlarınıza "Cumanız Mübarek Olsun" dileğinde bulunmak istiyorsanız bu başlık altından 24 Şubat 2023 bugüne özel kısa uzun, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, farklı, en güzel ve resimli Cuma mesajları görselleri ve sözleri seçeneklerine göz atabilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 ŞUBAT 2023 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları seçenekleri ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri burada!

Hayırlı CumalarCuma mesajları ile sevdiklerinizin mübarek Cuma gününü en içten şekilde kutlamak ve onları mutlu etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Sizler için sabah.com.tr olarak değişik, farklı, anlamlı, resimsiz ve resimli Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. Aşağıda yer alan ayetli, dualı, hadisli, kısa - uzun seçenekli, yeni, resimli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri arasından en beğendiğinizi seçerek eşe, dosta, akrabaya, komşuya "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerinizi iletebilirsiniz.

EN YENİ VE FARKLI CUMA MESAJLARI İLE HERKESE HAYIRLI CUMALAR!

En güzel mesajlar, İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma günlerinde sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler için sabah.com.tr tarafından derlendi!

24 Şubat 2023 Bugüne özel farklı, yepyeni, en anlamlı, dualı, değişik ve resimli Cuma mesajları ve sözleri için sayfayı kaydırabilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 ŞUBAT 2023 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları seçenekleri ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri burada!

AYETLİ, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI 2023

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 ŞUBAT 2023 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları seçenekleri ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri burada!

Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 ŞUBAT 2023 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları seçenekleri ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri burada!

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 ŞUBAT 2023 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları seçenekleri ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri burada!

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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