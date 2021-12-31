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Haberler Yaşam Yeni Cuma Mesajları ile HAYIRLI CUMALAR! 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 31.12.2021 00:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 06:12

Yeni Cuma Mesajları ile HAYIRLI CUMALAR! 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri!

Yeni seneyi dualar ve ibadetlerle karşılayacak olan vatandaşlar en güzel Cuma mesajları araştırmasına çıktı. Yılın son gününe daha erişen müslümanlar, bugünün manevi huzurunu yaşıyor. Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu anlamlı günde her hafta olduğu gibi yakınları, eş-dost ve akrabanın gönlünü almak, sevindirmek üzere binlerce kişi "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletmek üzere metin ve görselleri arıyor. İşte 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Cuma mesajları - sözleri: Yılın son gününe özel 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile HAYIRLI CUMALAR!

Senenin son gününde resimli Cuma mesajları ve sözleri, yakınlarına bugünde "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu mübarek günde insanlar, sevdiklerinin bu gününü tebrik etmek için çeşitli mesajlaşma uygulamaları ya da sosyal medya üzerinden resimli Cuma mesajları ve sözleri paylaşımı yapıyor. Bu başlık altında 31 Aralık 2021 yani yılın son gününe özel en güzel, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz...

Cuma mesajları - sözleri: Yılın son gününe özel 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile HAYIRLI CUMALAR!

CUMA MESAJLARI 31 ARALIK 2021

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

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Cuma mesajları - sözleri: Yılın son gününe özel 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile HAYIRLI CUMALAR!

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları - sözleri: Yılın son gününe özel 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile HAYIRLI CUMALAR!

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları - sözleri: Yılın son gününe özel 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile HAYIRLI CUMALAR!

HAYIRLI CUMALAR - RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

AIIah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

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