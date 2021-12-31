Yeni Cuma Mesajları ile HAYIRLI CUMALAR! 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri!

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.



Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.



Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.