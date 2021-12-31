Yeni Cuma Mesajları ile HAYIRLI CUMALAR! 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri!

Yeni seneyi dualar ve ibadetlerle karşılayacak olan vatandaşlar en güzel Cuma mesajları araştırmasına çıktı. Yılın son gününe daha erişen müslümanlar, bugünün manevi huzurunu yaşıyor. Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu anlamlı günde her hafta olduğu gibi yakınları, eş-dost ve akrabanın gönlünü almak, sevindirmek üzere binlerce kişi "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletmek üzere metin ve görselleri arıyor. İşte 31 Aralık 2021 en güzel, dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...