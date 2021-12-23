Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cuma mesajları ve sözleri 2021: 24 Aralık En güzel, resimli, kısa, uzun, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…
Giriş Tarihi: 23.12.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 23:07

Cuma mesajları ve sözleri 2021: 24 Aralık En güzel, resimli, kısa, uzun, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Mübarek Cuma gününün gelmesiyle beraber Cuma mesajları araştırılıyor. Müslümanların bayramı niteliğini taşıyan bugünde camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar en güzel, kısa, uzun, hadisli, dualı Cuma mesajı için sosyal medyada araştırma yapıyor. WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları göndererek onları da bu duyguya katmak istiyor. İşte 24 Aralık 2021 yeni, en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları ve sözleri 2021: 24 Aralık En güzel, resimli, kısa, uzun, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları ve sözleri müminlerin en mübarek gününde gündeme geliyor. Bir Cuma gününe daha sağlık ve huzur içerisinde gelebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu özel günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar ise, 'kısa, uzun, yeni ve en güzel resimli Cuma mesajları-sözleri' araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte Cuma mesajları ve sözleri 2021

Cuma mesajları ve sözleri 2021: 24 Aralık En güzel, resimli, kısa, uzun, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

EN GÜZEL, RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2021

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma mesajları ve sözleri 2021: 24 Aralık En güzel, resimli, kısa, uzun, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

HAYIRLI CUMALAR - RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

AIIah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

Cuma mesajları ve sözleri 2021: 24 Aralık En güzel, resimli, kısa, uzun, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

KISA, UZUN CUMA SÖZLERİ

"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim. Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar"

Cuma mesajları ve sözleri 2021: 24 Aralık En güzel, resimli, kısa, uzun, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar….

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

SON DAKİKA