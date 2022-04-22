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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, kısa-uzun, resimli ve anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçenekleri 2022
Giriş Tarihi: 22.04.2022 06:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 06:15

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, kısa-uzun, resimli ve anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçenekleri 2022

"Cuma mesajları" 2022 yılı Ramazan ayında olmamız sebebiyle anlamı ve önemi daha da artan bu güzel Cuma gününde sevincini, sevdiklerine "Hayırlı Cumalar mesajı" göndererek paylaşmak isteyenler "en güzel, kısa-uzun, resimli-resimsiz, anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçenekleri" şeklindeki araştırmalarla sürdürüyor. n güzel, kısa-uzun, resimli-resimsiz, anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçeneklerine buradan erişerek sevdiklerinize Facebook, Instagram, Twitter ve SMS aracılığıyla yollayabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, kısa-uzun, resimli ve anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçenekleri 2022

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli olan bir Cuma gününe daha erişmiş olmanın sevinci içerisindeyiz, Ramazan Ayının son haftalarında olduğumuz şu günlerde Cum sevincini "hayırlı Cumalar mesajı" göndererek paylaşmak isteyenler En güzel, kısa-uzun, resimli-resimsiz, anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçenekleri için araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

EN GÜZEL, KISA-UZUN, RESİMLİ-RESİMSİZ, ANLAMLI, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

2022 Resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri şöyle;

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, kısa-uzun, resimli ve anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçenekleri 2022

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

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CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, kısa-uzun, resimli ve anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçenekleri 2022

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, kısa-uzun, resimli ve anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçenekleri 2022

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, kısa-uzun, resimli ve anlamlı, hadisli, dualı Cuma mesajları seçenekleri 2022

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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