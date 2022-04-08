Ramazan ayı içerisinde yer alan 8 Nisan'a özel Cuma mesajları gönderileri başladı. Dualı ve ayetli cuma mesajları, maneviyatı yoğun hissedenlerin en çok tercih ettiği cuma mesajlarından oluyor. Cumaya gitmeden önce ise en güzel, anlamlı resimli Cuma mesajları araştırması konusu oluyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformları aracılığıyla sevdiklerine, akrabalarına en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndererek onların da bu duyguyu paylaşmasını istiyor. İşte Resimli, kısa, uzun, dualı, hadisli Ramazan ayına özel Cuma mesajları ve sözleri 2022