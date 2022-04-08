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Haberler Yaşam Cuma mesajları ve sözleri: 8 Nisan 2022 Resimli, kısa, uzun, hadisli,, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…
Giriş Tarihi: 08.04.2022 00:23 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 00:23

Cuma mesajları ve sözleri: 8 Nisan 2022 Resimli, kısa, uzun, hadisli,, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Ramazan ayı içerisinde yer alan 8 Nisan'a özel Cuma mesajları gönderileri başladı. Dualı ve ayetli cuma mesajları, maneviyatı yoğun hissedenlerin en çok tercih ettiği cuma mesajlarından oluyor. Cumaya gitmeden önce ise en güzel, anlamlı resimli Cuma mesajları araştırması konusu oluyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformları aracılığıyla sevdiklerine, akrabalarına en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndererek onların da bu duyguyu paylaşmasını istiyor. İşte Resimli, kısa, uzun, dualı, hadisli Ramazan ayına özel Cuma mesajları ve sözleri 2022

Cuma mesajları ve sözleri: 8 Nisan 2022 Resimli, kısa, uzun, hadisli,, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları ve sözleri müminlerin sık sık araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. İslam alemi bu günü sevdiklerine de yaşatmak isteyen vatandaşlar, kısa, yeni, en güzel resimli Cuma mesajları sözleri görselleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Haberimizden kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerini görüntüleyebilir; dualı ve ayetli olan resimleri de sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları ve sözleri: 8 Nisan 2022 Resimli, kısa, uzun, hadisli,, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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Cuma mesajları ve sözleri: 8 Nisan 2022 Resimli, kısa, uzun, hadisli,, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ve sözleri: 8 Nisan 2022 Resimli, kısa, uzun, hadisli,, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Cuma mesajları ve sözleri: 8 Nisan 2022 Resimli, kısa, uzun, hadisli,, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

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