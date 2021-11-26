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Haberler Yaşam Cuma mesajları ve sözleri 26 Kasım 2021: En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…
Giriş Tarihi: 26.11.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 06:21

Cuma mesajları ve sözleri 26 Kasım 2021: En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar

İslam aleminin haftalık bayramı Cuma gününde Cuma mesajları sosyal medyadan paylaşılıyor. Duaların geri çevrilmediği, sevapların kat kat yazıldığı mübarek günde "Hayırlı Cumalar" dilemek için en güzel, resimli, değişik, yeni, dualı ve ayetli Cuma mesajı göndermek için araştırmalar yapılıyor. Sizler için derlediğimiz en yeni Cuma mesajları ve sözleri aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabileceksiniz. İşte En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri 2021

Cuma mesajları ve sözleri 26 Kasım 2021: En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları ve sözleri an itibariyle milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman her Cuma günü cemaatle namazını kılıyor, bugün edilen dualar ve tövbeler kabul ediliyor. Cuma mesajı ile maneviyat hissini yakınlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden en güzel görsellere ulaşmaya çalışıyor. Haberimizde, hadisli ve Whatsapp, Twitter, Facebook üzerinden gönderilebilecek 2021 cuma mesajı seçenekleri yer alıyor. İşte Cuma mesajları ve sözleri 26 Kasım 2021

Cuma mesajları ve sözleri 26 Kasım 2021: En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

ALLAH'ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Allah"ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları ve sözleri 26 Kasım 2021: En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ve sözleri 26 Kasım 2021: En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar...

Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Allah'ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden Başkasına yalvartma. (amin) Hayırlı Nur'lu cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri 26 Kasım 2021: En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar...

Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…

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