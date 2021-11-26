Cuma mesajları ve sözleri 26 Kasım 2021: En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

İslam aleminin haftalık bayramı Cuma gününde Cuma mesajları sosyal medyadan paylaşılıyor. Duaların geri çevrilmediği, sevapların kat kat yazıldığı mübarek günde "Hayırlı Cumalar" dilemek için en güzel, resimli, değişik, yeni, dualı ve ayetli Cuma mesajı göndermek için araştırmalar yapılıyor. Sizler için derlediğimiz en yeni Cuma mesajları ve sözleri aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabileceksiniz. İşte En güzel, anlamlı, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri 2021