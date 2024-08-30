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Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 07:36

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 30 AĞUSTOS 2024 | En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu resimli Cuma Mesajları yayında!

Cuma günü Müslümanlar için önemli günlerden biridir. Birlik ve beraberliğin yaşandığı bu günde "hayırlı cumalar etiketiyle" Twitter(X), Facebook ve SMS paylaşımlarında cuma mesajları yer alıyor. Bu paylaşımlar birbirine duyulan saygıyı, sevgiyi ve umudu artıran anlam dolu bir geleneği devam ettirmeyi sağlıyor. Bu kapsamda ise bugüne özel en güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu resimli Cuma Mesajları yayında!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 30 AĞUSTOS 2024 | En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu resimli Cuma Mesajları yayında!

30 Ağustos 2024 cuma namazı öncesinde uzaktaki sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' temennilerini iletmek isteyen vatandaşlar, en güzel, anlamlı hadisli ve dualı seçenekleri araştırıyor. Sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan bu paylaşımlarda müslümanlar cuma mesajlarına ve sözlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda en güzel ve en güncel resimli Cuma Mesajları...

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 30 AĞUSTOS 2024 | En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu resimli Cuma Mesajları yayında!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 30 AĞUSTOS 2024: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 30 AĞUSTOS 2024 | En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu resimli Cuma Mesajları yayında!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 30 AĞUSTOS 2024 | En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu resimli Cuma Mesajları yayında!

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 30 AĞUSTOS 2024 | En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu resimli Cuma Mesajları yayında!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

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