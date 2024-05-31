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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI RESİMLİ || 31 MAYIS 2024 Kısa, uzun, hadisli ve ayetli hayırlı Cumalar mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 07:24

CUMA MESAJLARI RESİMLİ || 31 MAYIS 2024 Kısa, uzun, hadisli ve ayetli hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cuma mesajları ve sözleri 31 Mayıs 2024 tarihinde paylaşılıyor. Müslümanların bir araya gelerek ibadet ettiği bu anlamlı ve önemli günde hayırlı Cumalar mesajı paylaşımları WhatsApp, facebook, instagram ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Müslümanlar arasında, cuma mesajı paylaşmak, birbirine duyulan saygıyı, sevgiyi ve umudu artıran anlam dolu bir gelenek olarak devam ediyor. İşte, Kısa, uzun, hadisli ve ayetli Cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ || 31 MAYIS 2024 Kısa, uzun, hadisli ve ayetli hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cuma Mesajları Müslümanlar arasında birlik ve sevgi sembolüdür. Cuma günü, Müslümanlar için yalnızca hafta sonunun müjdecisi değil, aynı zamanda sevgi dolu bir bağın ifadesidir. Cuma mesajları, bu özel günü sadece kutlamakla kalmayıp, birbirine olan bağları güçlendirir. İşte, Cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ || 31 MAYIS 2024 Kısa, uzun, hadisli ve ayetli hayırlı Cumalar mesajı gönder!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 31 MAYIS 2024: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ || 31 MAYIS 2024 Kısa, uzun, hadisli ve ayetli hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

CUMA MESAJLARI RESİMLİ || 31 MAYIS 2024 Kısa, uzun, hadisli ve ayetli hayırlı Cumalar mesajı gönder!

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ || 31 MAYIS 2024 Kısa, uzun, hadisli ve ayetli hayırlı Cumalar mesajı gönder!

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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