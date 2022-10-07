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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 07.10.2022 00:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:31

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

İslam alemi için anlamlı ve önemli bu güzel günde sevdiklerine iyi dileklerini sunmak ve "hayırlı cumalar mesajı" göndermek isteyenler Cuma Mesajları ve Sözleri ile ilgili olarak "en güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. En güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçeneklerine bu başlık altından erişerek sevdiklerinize Twitter, Facebook, WhatsApp ve SMS aracılığıyla gönderebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

"Cuma Mesajları ve Sözleri" bu güzel günde Twitter, Facebook, WhatsApp ve SMS aracılığıyla "Hayırlı Cumalar mesajı" göndermek isteyenler tarafından "en güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri" için yoğun şekilde araştırmalar sürüyor.

EN GÜZEL, YENİ, KISA - UZUN VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ SEÇENEKLERİ

En güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri şöyle;

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2022

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

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CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, yeni, kısa - uzun, hadisli, dualı ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

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