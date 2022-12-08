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Haberler Yaşam Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları…
Giriş Tarihi: 08.12.2022 19:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 19:51

Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları araştırmaları da başladı. Vatandaşlar günün anlam ve önemine özel "Hayırlı Cumalar" dilekleri için sosyal medya araçları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. Duaların edildiği, ibadetlerin yerine getirildiği ve manevi huzurun güçlendiği bu önemli günde sizler de en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri paylaşımlarında bulunabilirsiniz. İşte 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları…

Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar… 9 Aralık 2022 Cuma mesajları paylaşımları şimdiden başladı. Manevi huzur ve mutluluğun yaşandığı, duaların edildiği, namazların kılındığı, ibadetlerin yerine getirildiği bu önemli günde en güzel Cuma mesajlarını sosyal medya araçları üzerinden paylaşmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI RESİMLİ EN GÜZEL

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

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Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları…

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Hayırlı Cumalar.

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları…

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yüreğimde ve duamdasınız.

Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları…

Bütün şerlerden sana sığınırız Ya Rabbi. Bizlere merhamet eyle cumamızı mübarek eyle.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Cumanız Mübarek Olsun.

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