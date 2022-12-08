Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları araştırmaları da başladı. Vatandaşlar günün anlam ve önemine özel "Hayırlı Cumalar" dilekleri için sosyal medya araçları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. Duaların edildiği, ibadetlerin yerine getirildiği ve manevi huzurun güçlendiği bu önemli günde sizler de en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri paylaşımlarında bulunabilirsiniz. İşte 9 Aralık 2022 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar.