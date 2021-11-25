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Haberler Yaşam Anlamlı Cuma Mesajları ve Sözleri ile "Hayırlı Cumalar" dileyin! 26 Kasım 2021'e özel Kısa, Uzun, Ayetli, Farklı, En Güzel Cuma Mesajları - Sözleri Seçenekleri
Giriş Tarihi: 25.11.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 23:54

Anlamlı Cuma Mesajları ve Sözleri ile "Hayırlı Cumalar" dileyin! 26 Kasım 2021'e özel Kısa, Uzun, Ayetli, Farklı, En Güzel Cuma Mesajları - Sözleri Seçenekleri

Akşam saatleriyle beraber Cuma mesajları binlerce vatandaşın araştırma konusu haline geldi. Müslüman alemi çevresine "Hayırlı Cumalar" dilemek üzere en güzel metin ve görsellerin arayışına çıktı. Sosyal medya ve çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar konuya dair araştırmalarını sürdürürken sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, anlamlı, dualı, hadisli ve ayetli resimli Cuma mesajları ve sözlerini içeriğimizde bir araya getirdik. İşte 26 Kasım 2021'e özel en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı, dualı ve ayetli Cuma mesajları görselleri ve sözleri...

Cuma Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 26 Kasım 2021’e özel Kısa, Uzun, Ayetli, Farklı, En Güzel Cuma Mesajları - Sözleri Seçenekleri

Cuma Mesajları araştırmaları şimdiden başladı. Bugünün manevi huzurunu ve bereketini sevdilerine "Hayırlı Cumalar" dileyerek paylaşmak isteyenler en güzel metin ve görselleri inceliyor. Gerek sosyal medyada gerekse çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşım yapacak olan kişiler için sabah.com.tr olarak en güzel, anlamlı, dualı, hadisli ve ayetli resimli Cuma mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte 26 Kasım 2021 tarihine özel olarak hazırladığımız içeriğimiz ile kısa, uzun, en güzel, anlamlı ve farklı Resimli Cuma mesajları sözleri…

Cuma Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 26 Kasım 2021’e özel Kısa, Uzun, Ayetli, Farklı, En Güzel Cuma Mesajları - Sözleri Seçenekleri

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

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Cuma Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 26 Kasım 2021’e özel Kısa, Uzun, Ayetli, Farklı, En Güzel Cuma Mesajları - Sözleri Seçenekleri

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 26 Kasım 2021’e özel Kısa, Uzun, Ayetli, Farklı, En Güzel Cuma Mesajları - Sözleri Seçenekleri

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Cumalar dileyin! 26 Kasım 2021’e özel Kısa, Uzun, Ayetli, Farklı, En Güzel Cuma Mesajları - Sözleri Seçenekleri

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

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