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Haberler Yaşam Cuma Mesajları ve Sözleri Seçenekleri: 18 Kasım 2022 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri gönder paylaş!
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:09

Cuma Mesajları ve Sözleri Seçenekleri: 18 Kasım 2022 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri gönder paylaş!

Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte en güzel Cuma mesajları araştırmaları hız kazandı. Bu anlamlı ve özel günde sevdiklerine ve çevresine Hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden "En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri" sorgulaması yapmaya başladı. İslam alemi için oldukça önemli olan Cuma gününde, binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmek üzere camilerin yolunu tutacak ve bugüne kavuşmanın manevi huzuruyla rabbine şükredecek. İşte sabah.com.tr olarak sizler için derlediğimiz en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Cumanız Mübarek Olsun görselleri.

Cuma Mesajları ve Sözleri Seçenekleri: 18 Kasım 2022 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri gönder paylaş!

Cuma mesajları ve sözleri sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi için mübarek kabul edilen bu anlamlı günde milyonlarca Müslüman, birbirine Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleriyle güzel dileklerini iletiyor. Bu bağlamda "En güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri" araştırılıyor. Bu başlık altından bugüne özel uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli, resimli, en güzel Cuma mesajları, sözleri ve görselleri seçeneklerini WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri...

Cuma Mesajları ve Sözleri Seçenekleri: 18 Kasım 2022 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri gönder paylaş!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ

Cuma Mesajları ve sözlerine buradan erişerek sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

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Cuma Mesajları ve Sözleri Seçenekleri: 18 Kasım 2022 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri gönder paylaş!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ || 18 KASIM 2022

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri Seçenekleri: 18 Kasım 2022 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri gönder paylaş!

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah"ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları ve Sözleri Seçenekleri: 18 Kasım 2022 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri gönder paylaş!

Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

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