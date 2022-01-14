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Haberler Yaşam Cuma mesajları yayında! 14 Ocak 2022 en güzel, anlamlı kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!
Giriş Tarihi: 14.01.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 08:56

Cuma mesajları yayında! 14 Ocak 2022 en güzel, anlamlı kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!

Bir Cuma gününe daha kavuşmanın huzurunu yaşayan müslüman alemi sabah saatlerinden itibaren sevdiklerini "Hayırlı Cumalar" dilemek üzere en güzel Cuma mesajları arayışına çıktı. Bu mübarek günü çeşitli ibadetlerle geçirecek olan binlerce vatandaş gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Bu noktada sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 14 Ocak 2022 Cuma mesajları görsellerini ve metinlerini bir araya derledik. İşte 2022 Cuma mesajları seçenekleri...

Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar! dileyin! En güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 14 Ocak 2022 Cuma mesajları burada

En güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 14 Ocak 2022 Cuma mesajları seçeneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Sabah saatleriyle beraber bu mübarek güne kavuşmanın huzurunu yaşayan müslüman alemi sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletmek üzere araştırmalarına başladı. İslamiyet açısından büyük öneme sahip olan günde milyonlarca müslüman ibadetlerini yerine getirirken öte yandan çeşitli mecralardan paylaşımlarda bulunuyor. İşte en güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 2022 Cuma mesajları seçenekleri...

Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar! dileyin! En güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 14 Ocak 2022 Cuma mesajları burada

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28) Hayırlı Cumalar. Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! 'Hayırlı Cumalar' dilerim.

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Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar! dileyin! En güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 14 Ocak 2022 Cuma mesajları burada

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar! dileyin! En güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 14 Ocak 2022 Cuma mesajları burada

HADİSLİ VE DUALI CUMA MESAJLARI 2022

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Cuma mesajları seçenekleri ile Hayırlı Cumalar! dileyin! En güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 14 Ocak 2022 Cuma mesajları burada

HAYIRLI CUMALAR - RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

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