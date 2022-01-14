Cuma mesajları yayında! 14 Ocak 2022 en güzel, anlamlı kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!

Bir Cuma gününe daha kavuşmanın huzurunu yaşayan müslüman alemi sabah saatlerinden itibaren sevdiklerini "Hayırlı Cumalar" dilemek üzere en güzel Cuma mesajları arayışına çıktı. Bu mübarek günü çeşitli ibadetlerle geçirecek olan binlerce vatandaş gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Bu noktada sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 14 Ocak 2022 Cuma mesajları görsellerini ve metinlerini bir araya derledik. İşte 2022 Cuma mesajları seçenekleri...