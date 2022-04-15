Haberler Yaşam CUMA NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte namaz sırasında okunması gereken dualar

Giriş Tarihi: 15.04.2022 01:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 01:28

CUMA NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte namaz sırasında okunması gereken dualar

Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar bu ibadetin Müslümanlara farz kılındığı günde vatandaşlarca araştırılıyor. Ramazan ayında böyle mübarek bir günde namazlarını eda edecek olan müslümanlar ibadetlerini doğru şekilde gerçekleştirmek üzere namaz sırasında okunması gereken dualar gibi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. Dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattan oluşan namazın kılınışı bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar…