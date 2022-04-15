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Haberler Yaşam CUMA NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte namaz sırasında okunması gereken dualar
Giriş Tarihi: 15.04.2022 01:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 01:28

CUMA NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte namaz sırasında okunması gereken dualar

Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar bu ibadetin Müslümanlara farz kılındığı günde vatandaşlarca araştırılıyor. Ramazan ayında böyle mübarek bir günde namazlarını eda edecek olan müslümanlar ibadetlerini doğru şekilde gerçekleştirmek üzere namaz sırasında okunması gereken dualar gibi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. Dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattan oluşan namazın kılınışı bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar…

CUMA NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte namaz sırasında okunması gereken dualar

Sabah saatleriyle beraber ibadetlerini doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar Cuma namazı kılınışı ile ilgili araştırmalarına başladı. Bu noktada "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" soruları yanıt aramaya başladı. Mübarek güne kavuşmanın manevi huzurunu yaşayan binlerce kişi bu noktada namaz esnasında okunması gereken dualar gibi birçok konuda araştırma yapıyor. İşte Cuma namazı kılınışı, okunması gereken dualar ve tüm detaylar...

CUMA NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte namaz sırasında okunması gereken dualar

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE ADIM ADIM KILINIŞI

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

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CUMA NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte namaz sırasında okunması gereken dualar

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

CUMA NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte namaz sırasında okunması gereken dualar

Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

CUMA NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte namaz sırasında okunması gereken dualar

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

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