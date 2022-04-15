Akşam saatlerinden itibaren binlerce kişi 15 Nisan 2022 Cuma namazı saat kaçta okunuyor sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. İl il yayınlanan namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alırken Ramazan ayında bu müberek güne ulaşmanın huzurunu yaşayan binlerce Müslüman her Cuma olduğu gibi bugün de camilere koşacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada "15 Nisan 2022 Cuma namazı saat kaçta okunuyor?" sorusunun yanıtı ise Diyanet'in yayınladığı il il Cuma namazı saatleriyle verilmiş oldu.