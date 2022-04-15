Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde yayınladığı il il namaz vakitleriyle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için "15 Nisan Bugün Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna ait yanıtı verdi. Ramazan ayında yapılan her ibadetin daha büyük sevap olduğu bilinirken camide namazını eda edecek olan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar ikamet ettikleri illerde namaz saatlerini öğrenmek amacıyla "Cuma namazı saat kaçta okunuyor?" araştırmasına çıktı. İşte Diyanet tarafından yayımlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Cuma namazı saati…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İbadetlerini yerine getirecek olan binlerce vatandaş Diyanet namaz vakitleri ekranı üzerinden ikamet ettikleri şehre ait Cuma namazı saati araştırmasına çıktı. Bu kapsamda Rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma ayı Ramazan'da binlerce vatandaş ibadetlerine daha da önem veriyor.