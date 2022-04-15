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Haberler Yaşam Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 15 Nisan 2022 İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri
Giriş Tarihi: 15.04.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 07:15

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 15 Nisan 2022 İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

Akşam saatlerinden itibaren binlerce kişi 15 Nisan 2022 Cuma namazı saat kaçta okunuyor sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. İl il yayınlanan namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alırken Ramazan ayında bu müberek güne ulaşmanın huzurunu yaşayan binlerce Müslüman her Cuma olduğu gibi bugün de camilere koşacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada "15 Nisan 2022 Cuma namazı saat kaçta okunuyor?" sorusunun yanıtı ise Diyanet'in yayınladığı il il Cuma namazı saatleriyle verilmiş oldu.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 15 Nisan 2022 İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde yayınladığı il il namaz vakitleriyle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için "15 Nisan Bugün Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna ait yanıtı verdi. Ramazan ayında yapılan her ibadetin daha büyük sevap olduğu bilinirken camide namazını eda edecek olan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar ikamet ettikleri illerde namaz saatlerini öğrenmek amacıyla "Cuma namazı saat kaçta okunuyor?" araştırmasına çıktı. İşte Diyanet tarafından yayımlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Cuma namazı saati…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İbadetlerini yerine getirecek olan binlerce vatandaş Diyanet namaz vakitleri ekranı üzerinden ikamet ettikleri şehre ait Cuma namazı saati araştırmasına çıktı. Bu kapsamda Rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma ayı Ramazan'da binlerce vatandaş ibadetlerine daha da önem veriyor.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 15 Nisan 2022 İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İllerde, aşağıdaki vakitlerde ezan okunduktan sonra Cuma namazları kılınacak.

İSTANBUL: 13:09

ANKARA:12:54

İZMİR:13:17

BURSA: 13:09

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 15 Nisan 2022 İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 15 Nisan 2022 İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 15 Nisan 2022 İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

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