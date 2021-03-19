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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte , , namaz saatleri

resmi sitesinde yayınladığı il il namaz vakitleriyle , , ve diğer tüm iller için "Bugün Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna ait yanıtı verdi. Her hafta Müslümanların bayramı olarak bilinen mübarek günde Allah'ın rızasını kazanmak için binlerce Müslüman camilere akın ediyor. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ikamet ettikleri illerde namaz saatlerini öğrenmek amacıyla "Cuma namazı saat kaçta okunuyor?" araştırmasına çıktı. İşte Diyanet tarafından yayımlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Cuma namazı saati…

Giriş Tarihi: 19.03.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 12:15
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi Cuma namazı saat kaçta okunuyor sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. İl il yayınlanan namaz saatleri 'nın resmi sitesinde yer alırken her Cuma olduğu gibi bugün de binlerce Müslüman camilere koşacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada "Cuma namazı saat kaçta okunuyor?" sorusunun yanıtı ise Diyanet'in yayınladığı il il Cuma namazı saatleriyle verilmiş oldu.

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İbadetlerini yerine getirecek olan binlerce vatandaş Diyanet namaz vakitleri ekranı üzerinden ikamet ettikleri şehre ait Cuma namazı saati araştırmasına çıktı. Bu kapsamda Rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma ayları mübarek üç aylarda binlerce vatandaş ibadetlerine daha da önem veriyor.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İllerde, aşağıdaki vakitlerde ezan okunduktan sonra Cuma namazları kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

: 13:17

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

: 13:01

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

: 13:24

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

BURSA: 13:17

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

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