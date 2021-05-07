Cuma namazı kılınacak mı, bugün camilerde serbest mi? 7 Mayıs tam kapanmada cuma namazı var mı, camiler açık mı?

Cuma namazı kılınacak mı sorusu, 7 Mayıs Cuma namazına gidecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam kapanma süreci ile birlikte birçok konu araştırılıyor. Bunlar arasında bugün cuma namazı kılınacak mı ve camiler açık mı sorusu da bulunuyor. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında camilerin durumu ve cemaatle kılınan namazlara ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan flaş açıklamalar geldi. Ali Erbaş, vatandaşların yanıtını aradığı camiler açık mı ve bugün Cuma namazı kılınacak mı konusuna netlik kazandırdı. Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtirken Cuma namazı camilerde serbest mi, yasak var mı ve cuma namazı kılınacak mı sorularına ilişkin şunları söyledi: