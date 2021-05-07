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Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 11:09

Cuma namazı kılınacak mı, bugün camilerde serbest mi? 7 Mayıs tam kapanmada cuma namazı yasağı var mı, camiler açık mı?

Tam kapanma ile beraber birçok konu da araştırılıyor. Bunların başında bugün Cuma namazı kılınacak mı konusu geliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı kılınacak ve mı tam kapanmada camiler açık mı sorularına yanıt verdi. Diyanet TV'de açıklamalarda bulunan Erbaş, tam kapanmada camilerin açık olacağını belirtirken camilerde cuma namazı kılnacak mı, yasak var mı konusuna netlik kazandırdı. İşte, bugün Cuma namazı kılınacak mı ve camiler açık mı sorularının cevapları

Cuma namazı kılınacak mı, bugün camilerde serbest mi? 7 Mayıs tam kapanmada cuma namazı yasağı var mı, camiler açık mı?

Cuma namazı kılınacak mı sorusu, 7 Mayıs Cuma namazına gidecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam kapanma süreci ile birlikte birçok konu araştırılıyor. Bunlar arasında bugün cuma namazı kılınacak mı ve camiler açık mı sorusu da bulunuyor. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında camilerin durumu ve cemaatle kılınan namazlara ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan flaş açıklamalar geldi. Ali Erbaş, vatandaşların yanıtını aradığı camiler açık mı ve bugün Cuma namazı kılınacak mı konusuna netlik kazandırdı. Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtirken Cuma namazı camilerde serbest mi, yasak var mı ve cuma namazı kılınacak mı sorularına ilişkin şunları söyledi:

Cuma namazı kılınacak mı, bugün camilerde serbest mi? 7 Mayıs tam kapanmada cuma namazı yasağı var mı, camiler açık mı?

BUGÜN CUMA NAMAZI VAR MI, CAMİLER AÇIK MI?

Camiler açık olacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek sadece Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacağını duyurdu.

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Cuma namazı kılınacak mı, bugün camilerde serbest mi? 7 Mayıs tam kapanmada cuma namazı yasağı var mı, camiler açık mı?

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde camilerde Cuma namazı kılınabilecek.

Cuma namazı kılınacak mı, bugün camilerde serbest mi? 7 Mayıs tam kapanmada cuma namazı yasağı var mı, camiler açık mı?

'CAMİLERİMİZ AÇIK'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah"

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