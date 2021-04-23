Cuma namazı kılınacak mı, bugün serbest mi? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bugün cuma namazı yasak mı ve camiler açık mı?

İÇİŞLERİ'NDEN CUMA NAMAZI KILINACAK MI AÇIKLAMASI

Mali müşavirler 23 Nisan 2021 cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, serbest mali müşavirlerin genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi oldukları ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021'e kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle, mali müşavirler ile çalışanlarının, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 cumartesi ve pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklarının belirtildiği hatırlatıldı.

Cevabın devamında, 23 Nisan 2021 cuma günü de tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının kararlaştırılması üzerine mali müşavirler ile çalışanlarının bugün de kısıtlamadan muaf tutulmaları gerektiğinin değerlendirildiği bildirildi.