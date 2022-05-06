Haberler Yaşam Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı adım adım

Giriş Tarihi: 06.05.2022 01:38 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 01:40

Cuma namazı nasıl kılınır sorusu bu hafta da camide cemaate katılmak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Diyanet ile Cuma namazı kılınışı namazı doğru eda etmek açısından oldukça önemli bir noktada. İslam aleminin bayramı olarak geçen Cuma günlerinde Müslümanlar camilerde cemaatle birlikte kıldıkları namazda hata yapmamak için araştırmalara başladı. Adım adım ve resimli Cuma namazı kılınışı birçok kişinin yol göstericisi olmaya devam ediyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet anlatımı ile adım adım Cuma kılınışı…