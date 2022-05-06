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Haberler Yaşam Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı adım adım
Giriş Tarihi: 06.05.2022 01:38 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 01:40

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı adım adım

Cuma namazı nasıl kılınır sorusu bu hafta da camide cemaate katılmak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Diyanet ile Cuma namazı kılınışı namazı doğru eda etmek açısından oldukça önemli bir noktada. İslam aleminin bayramı olarak geçen Cuma günlerinde Müslümanlar camilerde cemaatle birlikte kıldıkları namazda hata yapmamak için araştırmalara başladı. Adım adım ve resimli Cuma namazı kılınışı birçok kişinin yol göstericisi olmaya devam ediyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet anlatımı ile adım adım Cuma kılınışı…

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı adım adım

Cuma namazı kılınışı ile namazını doğru eda etmek isteyen Müslümanlar Diyanet üzerinden araştırmalara başladı. İslam dininin bayramı olan günde Cuma namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini koruyor. Öğle ezanı vaktine denk gelecek olan namazın kaç rekat olduğu da bir diğer araştırma konusu. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet Cuma namazı kılınışı adım adım…

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı adım adım

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Cuma namazı toplamda 10 rekattır. 10 rekatın içinde dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve yine dört rekat son sünnet bulunur.

Cuma namazı öğle namazı vaktinde cemaatle birlikte kılınır ve erkeklere farz kılınmıştır.

Namaza niyet ederken "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." Denir ve ardından tekbir getirilerek namaza başlanır.

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı adım adım

CUMA NAMAZI KILINIŞI DİYANET

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı adım adım

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı adım adım

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

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