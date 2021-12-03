Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınış, abdest alınış bilgileri

Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve mutlu şekilde erişmiş olmanın sevinci içindeyiz. Bu güzel ve anlamlı günde namaz ibadetini yerine getirmek için camilere gidecek olanlar bilgilerini tazelemek isteyerek "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı nasıl kılınışı ve abdest alınış bilgileri şöyle;