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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta? 29 Nisan 2022 Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı vakti
Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:30

Cuma namazı saat kaçta? 29 Nisan 2022 Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı vakti

Diyanet tarafından Cuma namazı saatleri belli oldu. Binlerce müslüman namaza gitmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı resmi site üzerinden duyurulan il il namaz vakitlerini incelemeye başladı. Hal böyleyken "29 Nisan 2022 Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı il il Cuma namazı saati 2022

Cuma namazı saat kaçta? 29 Nisan 2022 Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı vakti

Cuma namazı saati ile ilgili detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Dualar edilecek, eller semaya açılacak ve namazlar kılınacak. Öte yandan vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki namaz saatlerini şimdiden öğrenmek istiyor. Bu noktada "Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 29 Nisan 2022 il il Diyanet ile Cuma namazı saati vakti ve detaylar...

Cuma namazı saat kaçta? 29 Nisan 2022 Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı vakti

29 NİSAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:07

ANKARA: 12:51

İZMİR: 13:14

BURSA: 13:06

ADANA: 12:41

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Cuma namazı saat kaçta? 29 Nisan 2022 Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı vakti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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