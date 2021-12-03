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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta? 3 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti
Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:40

Cuma namazı saat kaçta? 3 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saati il il duyuruldu. Müslümanların kendilerine farz kılınan ibadetlerini gerçekleştirdiği manevi huzurla dolduğu bu mübarek günde eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde, yayımlanan Cuma namazı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Namaz pek çok Müslüman tarafından Allah'a teşekkür etmenin bir yolu olarak görülür. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta? 3 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti ve tüm detaylar…

Cuma namazı saat kaçta? 3 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı an itibariyle müminler tarafından araştırılıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gidecek olan vatandaşlar Diyanet'in resmi sitesinden namaz saati vakitlerini kontrol etmeye başladı. Diyanet tarafınca il il duyurulan namaz saatlerine göre; bugün İstanbul'da 12: 59'da, Ankara'da 12:43'de ve İzmir'de 13:06'da camiler ibadetlerini yerine getirmek isteyen cemaatle dolacak. İşte 3 Aralık 2021 Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 3 ARALIK 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saati duyuruldu. Haberimizde, 3 Aralık Cuma namazı saati ve İstanbul, Ankara, İzmir il il ezan saati vakitlerine ulaşabilirsiniz.

Cuma namazı saat kaçta? 3 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

3 ARALIK CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 12:59

ANKARA: 12:43

İZMİR: 13:06

BURSA: 12:58

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm

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Cuma namazı saat kaçta? 3 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

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Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.eririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı saat kaçta? 3 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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