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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta? Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 09:19

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri

Mübarek Cuma gününün faziletinden faydalanmak, bu kıymetli günü ibadetle ve duayla değerlendirmek isteyenler Cuma namazı saat kaçta sorusuyla araştırmalara başladı. Kendisine Cuma namazı farz kılınan kimseler bugün öğle vaktinde camilere akın edecek. Cemaat halinde ibadetini eda etmek isteyenler için Diyanet tarafından yayımlanan il il ezan vakitleri listesi önem teşkil ediyor. İşte 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri.

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri

Bugün öğle namazının ardından cemaat halinde kılınan Cuma namazı için milyonlar camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyenler Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla araştırma yaparken il il ezan vakitleri listesi belli oldu. İşte Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri.

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri

19 TEMMUZ 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 19 Temmuz Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri

19 TEMMUZ 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 19 Temmuz Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri

19 TEMMUZ 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 19 Temmuz Cuma namazı saat 13:23'de kılınacak.

19 TEMMUZ 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 19 Temmuz Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

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