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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
09:19
Mübarek Cuma gününün faziletinden faydalanmak, bu kıymetli günü ibadetle ve duayla değerlendirmek isteyenler Cuma namazı saat kaçta sorusuyla araştırmalara başladı. Kendisine Cuma namazı farz kılınan kimseler bugün öğle vaktinde camilere akın edecek. Cemaat halinde ibadetini eda etmek isteyenler için Diyanet tarafından yayımlanan il il ezan vakitleri listesi önem teşkil ediyor. İşte 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri.