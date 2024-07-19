Cuma namazı saat kaçta? Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri

Bugün öğle namazının ardından cemaat halinde kılınan Cuma namazı için milyonlar camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyenler Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla araştırma yaparken il il ezan vakitleri listesi belli oldu. İşte Diyanet bilgisi ile 19 Temmuz 2024 il il ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri.