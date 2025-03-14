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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mart 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:02

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mart 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı vakti saat kaçta?

Bugün mübarek Ramazan ayının ikinci Cuma namazı eda edilecek. Camiler ibadetini gerçekleştirmek üzere camilere akın edenlerle dolup taşacak. Bulunduğu ilde ezan vakitlerini öğrenmek için Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Diyanet ezan vakitleri listesini araştırıyor. İşte, 14 Mart 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri listesi ile il il Cuma namazı vakti ve ezan saati…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mart 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı vakti saat kaçta?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunacak gibi sorular, namaz ibadetini doğru şekilde eda etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Namaz saatini kaçırmamak, doğru vakitte camide olmak isteyen pek çok kişi bugün Cuma vakti saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mart 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı vakitleri…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mart 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı vakti saat kaçta?

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (14 MART 2025)

14 Mart Cuma namazı

İstanbul'da 13.18'de,

Ankara'da 13.03'te,

İzmir'de 13.26'da,

Bursa'da saat 13.18'de kılınacak.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mart 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı vakti saat kaçta?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mart 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı vakti saat kaçta?

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mart 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı vakti saat kaçta?

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz.

Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.