Cuma namazı saati bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Müslümanların camilerde cemaatle birlikte kıldığı Cuma namazı Diyanet ile duyuruldu. Ramazan Bayramı ardından ilk olacak Cuma günü için Cuma namazı saat kaçta sorusu İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Hutbeyle birlikte bayram kabul edilen bu günün anlam ve önemini anlayan Müslümanlar 6 Mayıs Cuma namazı vakti ve saati konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvuruyor. 6 Mayıs Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ve Cuma saati…