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Haberler Yaşam Cuma namazı saati Diyanet ile belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il, İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri
Giriş Tarihi: 06.05.2022 06:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 06:27

Cuma namazı saati Diyanet ile belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il, İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri

Cuma namazı saati bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Müslümanların camilerde cemaatle birlikte kıldığı Cuma namazı Diyanet ile duyuruldu. Ramazan Bayramı ardından ilk olacak Cuma günü için Cuma namazı saat kaçta sorusu İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Hutbeyle birlikte bayram kabul edilen bu günün anlam ve önemini anlayan Müslümanlar 6 Mayıs Cuma namazı vakti ve saati konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvuruyor. 6 Mayıs Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ve Cuma saati…

Cuma namazı saati Diyanet ile belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il, İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunda yanıt aranmaya başladı. Cemaatle birlikte kılınan namaz Cuma vakti içinde eda edilecek. Diyanet namaz vakitleri ile belirlenen Cuma namazı saati bugün de İslam alemi ile paylaşıldı. Haftanın her cuma günü Müslümanların bayramı kabul ediliyor. Peki, 6 Mayıs Cuma namazı saat kaçta? 6 Mayıs Cuma namazı saati ile il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ve bugün Cuma vakti…

Cuma namazı saati Diyanet ile belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il, İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

6 Mayıs Cuma namazı saati Diyanet namaz vakitleri ile belirlendi. İşte il il Cuma namazı vakitleri…

İzmir cuma vakti: 13.13

Ankara cuma saati: 12.50

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Cuma namazı saati Diyanet ile belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il, İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri

Bursa cuma namazı vakti: 13.05

İstanbul cuma namazı saati: 13.06

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Cuma namazı saati Diyanet ile belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il, İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Diyanet'in Cuma namazı hükmü şöyle:

"Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Cuma namazı saati Diyanet ile belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il, İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır."

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