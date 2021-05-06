Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cuma namazı yarın kılınacak mı ve camiler açık mı? 7 Mayıs yarın camilerde cuma namazı kılınabilir mi, yasak var mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 14:56

Cuma namazı yarın kılınacak mı ve ? 7 Mayıs yarın camilerde cuma namazı kılınabilir mi, yasak var mı?

Tam kapanma sürecinin ortalarına doğru gelinirken Cuma namazı kılınacak mı sorusu da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz haftalarda cuma namazı kılınacak ve konuları ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Diyanet TV'de konuşan Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin durumu ve cuma namazı hakkında bilgi verdi. İşte, yarın Cuma namazı kılınacak mı ve camiler açık mı sorularının cevapları

Cuma namazı yarın kılınacak mı ve camiler açık mı? 7 Mayıs yarın camilerde cuma namazı kılınabilir mi, yasak var mı?

Tam kapanma süreci ile birlikte birçok bilgi de merak konusu oldu. Bunların başında, cuma namazı kılınacak mı ve sorusu yer alıyor. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında camilerin durumu ve cemaatle kılınan namazlara ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan önemli açıklamalar geldi. Ali Erbaş, vatandaşların yanıtını aradığı camiler açık mı ve yarın Cuma namazı kılınacak mı konusuna netlik kazandırdı. Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtirken Cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı sorusuna ilişkin şu sözleri kullandı:

Cuma namazı yarın kılınacak mı ve camiler açık mı? 7 Mayıs yarın camilerde cuma namazı kılınabilir mi, yasak var mı?

YARIN CUMA NAMAZI VAR MI, CAMİLER AÇIK MI?

Camiler açık olacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek sadece Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma namazı yarın kılınacak mı ve camiler açık mı? 7 Mayıs yarın camilerde cuma namazı kılınabilir mi, yasak var mı?

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde camilerde Cuma namazı kılınabilecek.

Cuma namazı yarın kılınacak mı ve camiler açık mı? 7 Mayıs yarın camilerde cuma namazı kılınabilir mi, yasak var mı?

'CAMİLERİMİZ AÇIK'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah"

SON DAKİKA