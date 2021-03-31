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Haberler Yaşam Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 3-4 Nisan 2021 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Ankara, İzmir, İstanbul'da Cumartesi yasak olacak mı?

Cumartesi günü olan iller belli oldu! 3-4 Nisan 2021 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, , , 'da Cumartesi yasak olacak mı?

29 Mart tarihli kabine toplantısı ardından artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla yeni kararlar tarafından kamuoyuna duyurulmuş bu kapsamda hafta sonu yeniden ülke genelinin gündemine gelmişti. açıklamasına göre; 3-4 Nisan bu hafta sonu itibarıyla çok yüksek riskli olarak kaydedilen tam 58 ilimizde kısıtlama yeniden Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak. Hal böyleyken milyonlar ", ve 'da bu Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kabine sonrası yayımlanan genelgesi ile Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi…

Giriş Tarihi: 31.03.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 09:12
Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

Mart ayında başlayan normalleşme süreci vakalardaki artışla beraber yeniden gözden geçirildi ve alınan yeni kararlar 58 ilde geri gelen Cumartesi oldu. Yayımlanan yeni risk haritasında 58 ilin tamamının kırmızıya büründüğü yani çok yüksek riskli olduğu kaydedilirken bu illerde hafta sonu kısıtlamalarına yeni düzenleme getirildiği duyuruldu. Bu noktada ise ", ve 'da Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi genelgesi ile duyuruldu.

CUMARTESİ YASAK VAR MI, 3-4 NİSAN BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Günlük vakalar 30 bini aşarken ülke çapında üçüncü dalga tedirginliği yaşanıyor. Hal böyle kritikken alınan normalleşme kararları da 29 Mart tarihli kabinede yeniden gözden geçirildi. Alınan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulurken Türkiye koronavirüs risk haritası baz alınarak belirli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağında değişiklikler yapıldı. İşte kısıtlamanın 56 saat boyunca kesintisiz süreceği o illerin listesi…

Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

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