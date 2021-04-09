Cumartesi-Pazar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde ve saat kaçta? Genelge ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi belli oldu!

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son olarak koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle önlem ve tedbirlerin uygulaması devam ederken bilindiği üzere 58 il çok yüksek riskli olan kırmızı kategoriye geçmişti. Bu sebepten ötürü Cumartesi günleri için kaldırılan kısıtlamalar da geri getirilmişti. Bu kapsamda; hafta sonu 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı!