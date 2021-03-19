Hafta sonu il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Cumartesi - Pazar (20-21 Mart 2021) yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Mart ayının ilk günü itibarıyla uygulamaya geçen normalleşme adımlarıyla hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri aynen devam ederken hafta sonu kısıtlamaları ile Türkiye risk haritası göz önüne alınarak belirli illerden tamamen kaldırılmıştı. Düşük ve orta riskli illerde artık Cumartesi ve Pazar yalnızca akşam saatlerinde hafta içi kısıtlama saatlerinde yasak devam ediyor. Öte yandan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması diğer yüksek ve çok yüksek illerdeki gibi kısmen de olsa halen devam ediyor. Bu noktada ise "Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak, yasak saat kaçta başlıyor?" gibi birçok soru da bu doğrultuda yanıt arıyor. Bakanlık yayınladığı son dakika genelgesi ile tüm bu soruların yanıtını vermişti.