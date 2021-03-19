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Haberler Yaşam Hafta sonu il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Cumartesi - Pazar (20-21 Mart 2021) yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Cumartesi - Pazar (20-21 Mart 2021) yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Mart ayının ilk günü itibarıyla uygulamaya geçen normalleşme adımlarıyla hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri aynen devam ederken hafta sonu kısıtlamaları ile göz önüne alınarak belirli illerden tamamen kaldırılmıştı. Düşük ve orta riskli illerde artık Cumartesi ve Pazar yalnızca akşam saatlerinde hafta içi kısıtlama saatlerinde yasak devam ediyor. Öte yandan 'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması diğer yüksek ve çok yüksek illerdeki gibi kısmen de olsa halen devam ediyor. Bu noktada ise "Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak, yasak saat kaçta başlıyor?" gibi birçok soru da bu doğrultuda yanıt arıyor. Bakanlık yayınladığı son dakika genelgesi ile tüm bu soruların yanıtını vermişti.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 11:09
Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Son dakika haberi: Normalleşmenin üçüncü hafta sonuna başlamadan önce milyonlar "Bu hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, hafta sonu yasak var mı, saat kaçta başlıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 20-21 Mart tarihlerinde geçtiğimiz iki hafta sonunda da olduğu gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'da başlayacak kısıtlama Pazartesi 05.00'da sona erecek. Normalleşme adımları üzerinde illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak uygulandığından bu kapsamda "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu birçok ilde merak konusu haline geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nca duyuruldu.

20-21 MART HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN VE OLMAYAN İLLER HANGİLERİ?

Kabine Toplantısı ile beraber ülke çapında çeşitli normalleşme kararları uygulamaya geçerken son olarak 15 Mart tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, aynı kararların devam etmesi kararını verdi. Aralık ayından bu yana uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi üzerinde esnetilme kararı verilmişti. Konuyla alakalı son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor.

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasak saat kaçta başlıyor?

Ağrı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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