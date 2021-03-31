29 Mart tarihli kabine toplantısı ardından artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuş bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden ülke genelinin gündemine gelmişti. Son dakika açıklamasına göre; 3-4 Nisan bu hafta sonu itibarıyla çok yüksek riskli olarak kaydedilen tam 58 ilimizde kısıtlama yeniden Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak. Hal böyleyken milyonlar "Ankara, İzmir ve İstanbul'da bu Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kabine sonrası yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi…