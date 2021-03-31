Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller listesi: 3-4 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi yasak var mı?

Mart ayında başlayan normalleşme süreci vakalardaki artışla beraber yeniden gözden geçirildi ve alınan yeni kararlar 58 ilde geri gelen Cumartesi sokağa çıkma yasağı oldu. Yayımlanan yeni risk haritasında 58 ilin tamamının kırmızıya büründüğü yani çok yüksek riskli olduğu kaydedilirken bu illerde hafta sonu kısıtlamalarına yeni düzenleme getirildiği duyuruldu. Bu noktada ise "İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu.

CUMARTESİ YASAK VAR MI, 3-4 NİSAN BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Günlük vakalar 30 bini aşarken ülke çapında üçüncü dalga tedirginliği yaşanıyor. Hal böyle kritikken alınan normalleşme kararları da 29 Mart tarihli kabinede yeniden gözden geçirildi. Alınan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulurken Türkiye koronavirüs risk haritası baz alınarak belirli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağında değişiklikler yapıldı. İşte kısıtlamanın 56 saat boyunca kesintisiz süreceği o illerin listesi…