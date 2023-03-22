Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adayları 2023 listesi!

Giriş Tarihi: 22.03.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 15:52

Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adayları 2023 listesi!

YSK başvuru kabul edilen Cumhurbaşkanı aday listesini duyurdu. Buna göre eksik evraklar yüzünden bazı isimlerin adaylıkları kabul edilmedi. 14 Mayıs'ta seçime gidecek olan vatandaşlar büyük bir heyecan yaşıyor. Genel seçimlerden 5 yıl geçerken, vatandaşlar "cumhurbaşkanı adayları kimler oldu?" sorusunu yöneltiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'ya başvurularını gerçekleştirdi. Peki, başvurusu kabul edilen Cumhurbaşkanı adayları kimler? İşte YSK Cumhurbaşkanı adayları listesi 2023