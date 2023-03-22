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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adayları 2023 listesi!
Giriş Tarihi: 22.03.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 15:52

Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adayları 2023 listesi!

YSK başvuru kabul edilen Cumhurbaşkanı aday listesini duyurdu. Buna göre eksik evraklar yüzünden bazı isimlerin adaylıkları kabul edilmedi. 14 Mayıs'ta seçime gidecek olan vatandaşlar büyük bir heyecan yaşıyor. Genel seçimlerden 5 yıl geçerken, vatandaşlar "cumhurbaşkanı adayları kimler oldu?" sorusunu yöneltiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'ya başvurularını gerçekleştirdi. Peki, başvurusu kabul edilen Cumhurbaşkanı adayları kimler? İşte YSK Cumhurbaşkanı adayları listesi 2023

Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adayları 2023 listesi!

Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu sorusu, seçime 50 gün kala vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs'ta oy kullanacak olan seçmenler, YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adaylarını öğrenmek istiyor. Başvuruları onaylananlar, 100 bin imzaya ulaşması gerekiyor. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kimler? İşte detaylar

Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adayları 2023 listesi!

YSK'NIN ONAYLADIĞI CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

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Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adayları 2023 listesi!

"Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal."

Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adayları 2023 listesi!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YSK'YA ADAYLIĞINI BİLDİRDİ

aşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YSK'ye geldi.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in makamına geçerek tutanakla evrakı teslim eden Yılmaz, Yavuz, Akçay ve Yıldız'a, evrakı imzaladıkları kalemler günün anısına hediye edildi.

Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte YSK tarafından onaylanan Cumhurbaşkanı adayları 2023 listesi!

Bunun yanı sıra, CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu.

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